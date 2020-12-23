Başkan Zeybek: "Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız"
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Başkan Zeybek: "Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız"

23.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:39
Başkan Zeybek:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, iş yeri ziyaretleri kapsamında kentte önemli bir istihdam sağlayan bir tekstil firmasının fabrikasını ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, iş yeri ziyaretleri kapsamında kentte önemli bir istihdam sağlayan bir tekstil firmasının fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zeybek, özveriyle üretim yapan firma yetkilileri ve çalışanları tebrik etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak yatırımcının her zaman yanında olduğunu kaydeden Başkan Zeybek, çalışan sayısının pandeminin azaltılmasıyla birlikte daha da artacağını ifade etti. Afyonkarahisar Belediyesi olarak, kente istihdam oluşturmak amacıyla her türlü faydalı girişime destek vereceklerini dile getiren Başkan Zeybek, "Tek gayemiz vardı, o da garip gurebanın işsiz olan insanların evlerine bir dilim ekmek götürmelerine katkı sağlamaktı. Şükürler olsun bu projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdamı artırmak amacıyla girişimlerde bulunup, güzel şehrimize kazandırdığımız fabrikada çalışan tüm kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. İstihdamın önünü açmak adına Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız, kapılarımız her daim açık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Zeybek: 'Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız'
Başkan Zeybek: 'Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız'
Başkan Zeybek: 'Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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