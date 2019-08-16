Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi

16.08.2019 15:58

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi. Yaklaşan yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Zeybek, sohbet etti.

2019-2020 sezonunda TFF 2.Lig'de mücadele edecek takımımıza gönülden başarılar dileyen Başkan Zeybek, "Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun" dedi. Ayrıca antrenman sahalarında da incelemelerde bulunan Başkan Zeybek, kamp sezonu dolayısıyla zeminden kaynaklı gelen şikayetlerin giderilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını sözlerine ekledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA