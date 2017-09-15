Başkan Yüzügüllü Birinci Sınıfları Gezdi

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okula uyum süreci kapsamında ders başı yapan öğrencileri yalnız bırakmadı.



Okulların açılmasına sayılı günler kala birinci sınıflar okula uyum sağlamaları için daha önceden derslere başladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçede okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Yüzügüllü minikler ile sohbet ederek, okula alışmalarına destek olmak adına çocuklara hediyelerini verip eğitim hayatlarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR