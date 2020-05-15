Başkan Yusuf Adli'den hain saldırıya sert tepki
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Başkan Yusuf Adli'den hain saldırıya sert tepki

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, Özalp ilçesinde 2 kişinin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.

Başkan Yusuf Adli'den hain saldırıya sert tepki
15.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:50

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, Özalp ilçesinde 2 kişinin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.

Sendikanın Van şubesinde gazetecilerle bir araya gelen Yusuf Adli, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubuna yapılan hain saldırıya sert tepki gösterdi. Adli, "Pandemi dolayısıyla gönüllü sorumluluk sahibi şahsiyetlerin aziz vatandaşlarımıza yardım için çeşitli unvanlarda her türlü tehlikeyi göze alarak geceli gündüzlü gayret gösteren Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli kardeşlerimizi hunharca şehit eden, vahşileşen canileri en şiddetli şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Nasıl bir anlayıştır ki, herkesin can derdine düştüğü, iki kişinin dahi bir araya gelemediği bir süreçte hala düşmanca tavırlarını devam ettirmekten zevk alabiliyorlar. Hayvanların bile yapamadığı bu olayı insanlıktan nasibini almayan bu canileri her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a havale ediyoruz. Şeytanların bağlandığı, müşriklerin dahi haram aylar diye hürmet gösterdiği bu mübarek Ramazan gününde sırf amaçları ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olan canlara kıyacak kadar adi, alçak ve kanı bozuk cibilliyetsizleri lanetliyoruz. Ayrıca tüm bu canavarlıklarına rağmen, yataklık ve destek veren yandaşlarını da aynı şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi havasını doyasıya teneffüs etme gayreti içerisinde olan vatandaşlarımızın bu sevincini kursaklarında bırakmaya çalışan canavar terör örgütlerinin şu mübarek günler hürmetine ebter olup köklerinin kurutulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Amaçları halka hizmet olan bu kardeşlerimizin şehadetleri Yüce Allah katında makbul olsun. Kardeşlerimizin ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz, yaralı olan kardeşimize de acil şifalar diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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