Başkan Yumak'tan Yaşlılar Haftası Açıklaması

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak partisinin il başkanlığı binasında Yaşlılar Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Yumak, AK Parti olarak 7'den 70'e tüm vatandaşların güvenliği, refahı ve huzurunu temin etmek için olanca güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Her insan beşikten mezara kadar, ömrünün her evresinde ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahiptir." dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaşlılarımız, dünümüz ile yarınımız arasında gönül köprüsü olmalarının yanı sıra birer hayat rehberlerimizdir. Onların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün milletler istikballerine yön vermekte, yaşamlarını şekillendirmektedirler.

Ecdadımızdan aldığımız vicdani mirasla çınarlarımıza saygıda kusur etmemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, memnun etmek ve hayır dualarını almak toplumsal bir görev olduğu gibi aynı zamanda insanlık görevimizdir. AK Partimiz bu bilinçle hareket etmiş ve politikalarını buna göre belirlemiştir.

Ne mutlu ki, bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz.

Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Sosyal Devlet ilkesini gerçek anlamda ilk kez 2002 yılında milletimizle tanıştıran AK Partimiz, yaşlılarımızın kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam etmektedir. AK Parti olarak sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitime kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Toplumların hafızası olan yaşlılarımız, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahiptirler. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve yararlanacağımız rehberlerimiz olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil her gün hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekmektedir.

Bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cenab-ı Allah'tan başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum." - BAYBURT