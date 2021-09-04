Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
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Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu

Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 1-6 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 1-6 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıldönümü dolayısıyla her yıl 1-6 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası kutlanıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkan Cüneyt Yüksel de kurumda görev yapan zabıta memurlarını unutmayarak Rumeli İskelesi'nde kahvaltıda Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Yüksel'e kahvaltıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal da eşlik etti.

Personel ile kahvaltıda sohbet eden Yüksel, daha iyi çalışma şartları için beklentileri dinledi ve vatandaşla doğrudan etkileşim içinde olan Zabıta personeline görevlerinde başarılar diledi. Kahvaltı sonrası açıklamada bulunan Yüksel, "Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıldönümü dolayısıyla halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için 24 saat görev başında olan Zabıta çalışanlarımızla buluştuk. Sabah kahvaltısı programında bir araya geldiğimiz personellerimizin Zabıta Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledik. Zabıta Müdürlüğümüz belediyemizin yüz akı ve görevi ağır olan bir müdürlüğümüz. Şanslıyız ki işine sahip çıkan, ciddiyetle görevini yerine getiren çalışanlarımız var. Belediyemiz bünyesinde görev yapan zabıta arkadaşlarımın nezdinde tüm zabıta teşkilatlarının Zabıta Haftası'nı kutluyor ve hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu
Başkan Yüksel, zabıta personeli ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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