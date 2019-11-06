Başkan Yüksel, vatandaşları dinledi

06.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:53

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Gerçekleşen mahalle ziyaretlerinde Başkan Yüksel vatandaşlar ile bir araya gelerek onların talep ve isteklerini dinliyor.



Ergene'de mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki akşam Pınarbaşı ve Esenler Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yüksel vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Pınarbaşı ve Esenler Mahallesi sakinleri Başkan Yüksel'e hoş geldin dileklerinde bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı Pınarbaşı ve Esenler Mahalle sakinlerine teşekkürlerini ileten Başkan Yüksel, "Bizler göreve geldiğimiz ilk gün siz Ergeneli vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışacağımıza söz verdik ve vermiş olduğumuz sözleri de bir bir yerine getiriyoruz. Vatandaşımızın kapısını çalıp, istek ve şikayetlerinizi öğreneceğiz ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Ergene'de her mahalleye her vatandaşımıza eşit hizmet veriyoruz, İlçemize yapacağımız projelerimizi siz değerli vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece halkımız yapılan projelere sahip çıkıyor. Bizler sadece bugüne değil Ergenemizde geleceğe de yatırım yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerimizde, projelerimizde en büyük desteği vatandaşlarımızdan alıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA