Başkan Yüksel, üniversite öğrencileri ile buluştu

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Süleymanpaşa'da üniversite öğrenimi gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere Süleymanpaşa Belediyesi olarak gençlere yönelik olarak hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Yüksel, öğrencilere yeni yıl dileklerini de iletti. Yüksel ayrıca öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Kampusu KYK Yurdu Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün de eşlik etti. Üzgün öğrencilere hitap ederek Süleymanpaşa'da sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin yeni yılını kutladı.

"Öğrencilerimizin yeni yılını kutladık"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerimizle buluştuk. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Üzgün ile birlikte katıldığımız programda, üniversitemizin Değirmenaltı Kampüsü'ndeki KYK Yurdunda kalan öğrencilerimizle bir araya gelerek, güzel ilçemiz Süleymanpaşa'yı konuştuk, öğrencilerimizin yeni yılını kutladık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ