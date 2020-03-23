Başkan Yüksel: "Önlemini al evde sağlıklı kal"
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Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Başkan Yüksel: "Önlemini al evde sağlıklı kal"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsüne (Covid-19) karşı yapılacak en iyi yöntemin korunma olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

23.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:59
Başkan Yüksel:

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsüne (Covid-19) karşı yapılacak en iyi yöntemin korunma olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

Tüm dünyayı saran ve büyük bir tehdit olan korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığının tedbirlerini Süleymanpaşa'da harfiyen uyguladıklarını dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, süreci mümkün olduğunca evlerimizden çıkmayıp dış dünya ile temastan uzak durarak atlatabileceğini söyledi.

"Tüm çabamız riski azaltmak için"

İlçe genelinde Süleymanpaşa Belediyesi olarak alınan tedbirleri sıralayan Başkan Yüksel, "Tekirdağ Valiliğimiz başkanlığında kaymakamımız ve ilgili kurumlarımız ile koordineli olarak bizler gece gündüz demeden 4 ayrı ekiple belediye binalarımız, kamu binaları, öğrenci yurtları, pazar yerleri, yollar, kaldırımlar, parklar, meydanlar aklınıza gelebilecek her yerde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Şehrimizin çeşitli yerlerine de dezenfektanlar yerleştirdik. Tüm çabamız riski azaltmak için. Ekiplerimiz aynı zamanda bilgilendirme broşür ve afişleri ile sizleri doğru bir şekilde de bilgilendirmeye çalışıyor. Allah'ın izni ile bu süreçten milletçe en az hasarla çıkacağız" dedi.

Vatandaş olarak yapılması gerekenleri de açıklayan Başkan Yüksel, "Önceliğimiz kişisel temizliğimize dikkat etmek. Bu süreci atlatana kadar birbirimiz ile yakın temastan kaçınacağız. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 maddelik tedbir yönergesini harfiyen uygulayacağız. En önemlisi de zorunda kalmadıkça evimizden çıkmayıp olası hastalık kapma ve bulaştırma riskimizi neredeyse sıfıra indireceğiz" diye konuştu.

"Şu an yaşadığımız şey bir tatil durumu değil"

Okullarda eğitime ara verilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi, AVM'lerin kapatılması ve çalışanların eve gönderilmesi konusunda bazı çevrelerce durumun "tatil" olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Bakın bu algı çok tehlikeli. Şu an yaşadığımız şey bir tatil durumu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin bizlerin sağlığını korumak için aldığı önemli bir önlem. Süreci evimizde güven içinde geçirmemiz en doğru seçenek" ifadelerini kullandı.

"Hastalığa karşı kabadayılık olmaz"

Yaşanan salgın durumuna duyarsız kalınmasını "Hastalığın kabadayılığı olmaz" sözleri ile özetleyen Yüksel, "'Bana bir şey olmaz' demek hastalığa karşı diklenmek doğru bir yaklaşım değildir. Hastalığa karşı kabadayılık olmaz. Korona Virüsü belki sizi öldürmeyebilir. Ancak taşıyıcı konumuna gelmenize sebep olup hastalığı ailenize, sevdiklerinize bulaştırmanıza yol açabilir. İşte tam da bu yüzden evde kalmalıyız. Bu süreçte sadece kendimizin değil birbirimizin de sağlığından sorumluyuz" şeklinde konuştu.

"Önlemimizi alalım, evimizde sağlıklı kalalım"

Sosyal medyadaki bilgi kirliliği konusunda da vatandaşları uyaran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Sosyal medyada, Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralarda maalesef doğrudan çok insanları kaosa sürüklemeye çalışan paylaşımlar dolanıyor. Başta Sağlık Bakanlığımızın sosyal medya hesapları olmak üzere kamu kurumlarımızın hesapları dışındaki paylaşımlara, açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Yetkili merciler bizleri aydınlatmak için her gün gerekli açıklamaları yapıyorlar. Evimizde kalarak gerçek açıklamalar ve bilimsel veriler ışında en kısa zamanda bu illeti def edeceğimize inanıyorum. Önlemimizi alalım, evimizde sağlıklı kalalım" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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