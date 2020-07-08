Başkan Yüksel mahallelerin isteklerini yerinde dinliyor Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların isteklerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların isteklerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Yüksel son olarak Esenler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ergenede vatandaşlar ile her zaman bir arada olan Başkan Yüksel, yaptığı ziyaretlerde halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek Ergene ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler vermeye devam ediyor. Vatandaşlarla mahalle kahvehanelerinde bir araya gelen Başkan Yüksel hasat zamanında olan çiftçilere de bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ergene'de vatandaşlar tarafından her zaman ilgiyle karşılanan Başkan Yüksel, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak daha kaliteli hizmet için gece gündüz demeden çok çalıştıklarını belirterek özellikle pandemi döneminde vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttıklarını belirtti.

Vatandaş odaklı çalışmalar halka verilen önemi ortaya koyar ve onlara kendini daha iyi hissettirir diyen Başkan Yüksel Esenler Mahallesinde muhtarlık ve kafeterya projesi, futbol sahası, çiftçi ve hayvancılık destekleme projeleri olduğunu belirterek bu büyük projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

Yapılan ziyarette mahalle sakinleri de Ergene Belediyesi tarafından sık sık yapılan haşere ve sinek ilaçlama çalışmaları ile çim biçme çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yüksel'e teşekkürlerini sundular. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA