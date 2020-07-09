Başkan Yüksel, Kartallı gazeteci Halil Topal'ın nikâhını kıydı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen tören ile Kartallı Gazeteci Halil Topal ile Gülten Ünlü çiftinin nikahını kıydı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen tören ile Kartallı Gazeteci Halil Topal ile Gülten Ünlü çiftinin nikahını kıydı.

Kartal Sonhaber Gazetesi imtiyaz sahibi Halil Topal ile Gülten Ünlü'nün nikah törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda gazeteci ile davetli katıldı.

Yeni çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Nikah töreniniz benim de evlendikten sonra kıydığım ilk nikah. Bu vesile ile yeni kurmuş olduğunuz yuvanızda bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra evlilik cüzdanını yeni evli çifte teslim ederek kendilerini tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA