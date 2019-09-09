Başkan Yüksel, Kartal'ın muhtarlarıyla bir araya geldi

09.09.2019 11:14

Kartal Belediyesi tarafından 10 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 124.'sü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi.



Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı.



Muhtarlar Toplantısı'nın Eylül ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Başkan Gökhan Yüksel, Eylül ayı ile birlikte yoğun bir çalışma sezonunun başladığını belirterek herkesin aktif görevlerinin arttığını söyledi. Okulların açılması ve vatandaşların tatilden dönmesi ile birlikte kentte yoğun bir akış beklediklerini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, belediye olarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Açık Kapı Projesi'nde sona geldiklerini ve sistemi kurduklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşın her türlü sorunda belediyeye gelmeden tek bir telefon ile yetkililer ile iletişim kurabileceğini söyledi.



"Belediyeye tek numarayla ulaşma devri başladı"



Başkan Gökhan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık kimseye ulaşamıyorum, derdimi anlatamıyorum diyen vatandaş kalmayacak. 7-24 faaliyet gösterecek çağrı merkezinde hem belediye işlerine vakıf, hem de çözüm noktasında yetenekli arkadaşlar görev yapacak. Bu iletişim kanalına 'Komşu İletişim Merkezi' adını vermeyi arkadaşlar uygun görmüşler. Ben de bu kanalı kullanıp artık müdürleri veya başkan yardımcılarını tek tek aramayı bırakacağım. Sistem kuruldu ve oturması zaman alacaktır; ama en azından belediyeye tek numarayla ulaşma devri başladı. Ben inanıyorum ki kullandıkça, yayıldıkça ve öğrenildikçe memnuniyet seviyesi daha da artacaktır. Muhtarlıklar Müdürlüğü'nden de bir arkadaşımız bu yapı içinde yer alacak ve sizden gelen çağrılar ayrıca değerlendirilecek. Böylece sizden gelen iletileri de arkadaşlarımız takip etmiş olacaklar. Sisteme önce belediye müdürlükleri, personeli alışacak, başkan yardımcıları alışacak ve sistem oturduktan sonra Kartal halkı alışacak. Ben inanıyorum ki iletişim arttıkça ve vatandaşın kafasındaki sorular cevap buldukça daha da rahatlayacaktır. Bu sistemi daha ileri götüreceğiz. Bunun Bakanlık ayağı var, Büyükşehir ayağı var. Vatandaş her türlü soruyu soruyor; çünkü buralardaki iletişim yetkilileri ile bağ kuracağız ki vatandaş en azından hangi yolla nereye başvurması gerektiğini bizden öğrenmiş olacak. İşsizlik büyük problemimiz ve belediyeler buna çare olamaz; ama biz de Kariyer Merkezi'ni kurduk. Kariyer Merkezi, Kartal'da bulunan fabrikalar, iş yerlerinin ve esnafın aradığı işgücü ile iş arayanları buluşturmayı hedefliyor. İnanın çok değişik fırsatlar çıkabiliyor. Sizden de tanıdığınız esnaf ve işyerleri konusunda katkı gelebilir. El birliği ile Kartal'da komşularımızın iş bulmasını sağlarsak ne mutlu."



Okul önlerindeki sorunlar ve engelli bireylerin şikayetleri öncelikli



Başkan Gökhan Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini iletti. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yaşan Başkan Gökhan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, okul önlerindeki sorunların ve engelli bireylerin şikayetlerinin öncelikli olduğunu söyledi. Etap 1 ve Etap 2 ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın merkezindeki çarşı ve meydanın en az 70-80 yıllık olduğunu ve Kartal'da belediye başkanlığı yapmış herkesin hayalinin çarşıyı ve meydanı yenilemek ve hareketlendirmek olduğunu söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, bu nedenle bu bölgenin planlaması ile ilgili çok titiz davrandıklarını ve engellere rağmen adım adım yürümeye çalıştıklarını söyledi. Neyzen Tevfik Meydanı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, Marmaray ile ikiye bölünen sahil ve minibüs yolunu birbirine bağlama konusunda Marmaray sorumlularını da sürece katarak bir proje yapmak istediklerini belirtti. Neyzen Tevfik Meydanı'nın yüksekliğinin biraz düşürülerek geçit sayısının artırılması ile bu kopukluğu gidermek istediklerini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, Cevizli Meydanı'nın ilk etabında sona yaklaştıklarını ve 4 mahallenin kesişim bölgesinde yer alan 15 dönümlük alanı, kısa sürede halkın kullanımına açacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA