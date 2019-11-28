Başkan Yüksel hastalara moral ziyaretinde bulundu

28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:08

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bölgede bulunan hastanelerde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi ve Çorlu'da ki hastanelerde yatmakta olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olduk dileklerinde bulundu. Vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgiler alan Başkan Yüksel hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.



Her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızın yanında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışımızla bu zor günlerinde onları yalnız bırakmıyoruz. Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça bölgemizde bulunan hastanelerde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret edip kendilerine moral veriyoruz. Hastanelerimizde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.



Hastane ortamında hatırlandıkları için çok memnun olan hastalar ve hasta yakınları böyle bir ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederek Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkürlerini ilettiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA