Başkan Yüksel Görevi Törenle Devraldı

EŞKİNAT YÜKSEL'E BAŞARILAR DİLEDİ

Halefi Cüneyt Yüksel'e Süleymanpaşa Belediyesinin resmi mühür beratını takdim eden Eşkinat, Yüksel'e yeni görevinde başarılar diledi. Eşkinat, "Beş yıl boyunca onur ve gururla sürdürdüğüm Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini, halkımızın takdiri ve teveccühü ile bu göreve seçtiği Cüneyt Yüksel kardeşime aynı onur ve gururla devrediyorum. Kendisine bu görevde başarılar diliyorum. Bundan sonraki dönemde beş yıllık tecrübe ve bilgi birikimimle ne zaman isterse yardıma hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Süleymanpaşa'ya hayırlı, uğurlu olsun," diyerek Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini resmen devretti.

YÜKSEL: "VATANIMIZA MİLLETİMİZE VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Devir teslim töreninde selefi Ekrem Eşkinat'tan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini devralan Cüneyt Yüksel, Eşkinat'a beş yıllık görev süresince gerçekleştirdiği hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yüksel, "Ekrem Başkanıma ve çalışma ekibine beş yıllık hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Her kim ki şehrimiz için bir çivi dahi çakmışsa Allah hepsinden razı olsun. Devam etmesinde yarar gördüğümüz hizmetleri geliştirerek sürdüreceğiz. Başlanmış yatırımları bitirmek bizim asli görevimizdir. Kendisinin bilgi ve birikiminden elbette faydalanacağız. Tüm meclis üyelerimize de hayırlı olsun. Vatanımıza, milletimize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun," açıklamasında bulundu.

BAŞKAN YÜKSEL BALKON KONUŞMASI İLE SÜLEYMANPAŞALILARA SESLENDİ

Devir teslim töreni ile Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine resmen başlayan Cüneyt Yüksel, belediye binası önünde toplanarak kendisini tebrik etmeye gelen yüzlerce vatandaşa hitap ederek balkon konuşması gerçekleştirdi. Balkon konuşmasına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Eski Milletvekilleri Metin Akgün ve Ayşe Doğan, Marmara Ereğlisi Yeni Belediye Başkanı Hikmet Ata, Hayrabolu Yeni Belediye Başkanı Osman İnan, Ak Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, MHP İlçe Başkanı Kürşat Sungur ve çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Sırasıyla Ak Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, MHP İlçe Başkanı Kürşat Sungur ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel birer konuşma yaparak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e yeni görevinde başarılar dilediler.

"ŞU DAKİKA İTİBARİYLE HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAYA SÖZ VERİYORUM"

Çetin, Sungur ve Yel'in ardından konuşan Yüksel, "10 yıl boyunca partimizin her kademesinde canla başla çalışmış bir kardeşiniz olarak, kampanya döneminde de Cumhur İttifakı ile gece gündüz demeden çalışmış bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum ki, şu dakika itibariyle partimizin rozetini kalbimizin içinde saklayarak, bize oy vermiş ya da vermemiş bütün Süleymanpaşalı hemşehrilerimin belediye başkanı, kardeşi olmaya söz veriyorum. Herkesin gönlü ferah olsun. Allah'ın izniyle herkesin gönlüne girmek için bu makamı işgal etmiş olacağım. Ben bu şehirde girilmemiş, ayak basılmamış sokak, sıkılmamış bir el bırakmamak için belediye başkanı oldum," diye konuştu.

Konuşmasına birlik ve beraberlik vurgusu ile devam eden Başkan Yüksel, "Birlikte olduğumuz sürece her daim güçlüyüz. 15 Temmuz'u hep beraber atlattık. Bir daha başka 15 Temmuzlar yaşamamak için bu birliği ve beraberliği asla ve asla bozmamalıyız," ifadelerini kullandı.

"BENİ ARADIĞINIZDA SOKAKLARDA GÖRECEKSİNİZ"

"Bütün makamlar gelip geçici, bunun farkındayız," diyen Yüksel, "Bunu bilerek milletimize hizmetkâr olmaya talip olduk. Bize güvenen milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağımızın da sözünü veriyoruz. Beni kolay kolay makamda bulamayacaksınız. Bu kardeşinizi aradığınızda sokaklarda göreceksiniz. Burası sadece Tekirdağ'ın değil, Trakya'nın kalbi. Beni Malkara'da göreceksiniz. Şarköy'de, Çorlu'da, Saray'da göreceksiniz. Beni Trakya'da birçok başka ilçede hatta ilde göreceksiniz," diyerek konuşmasını sürdürdü.

YÜKSEL BALKON KONUŞMASINI TEŞEKKÜR EDEREK TAMAMLADI

Sözlerini teşekkürlerini sunarak tamamlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Üzerimde hakkı olan anacığım, üç evladım ve eşim haklarını helal etsinler, gece gündüz demedik, onlardan ayrı kaldık. Allah onlardan razı olsun. Benimle birlikte gece gündüz çalışan ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim vardı. Teşkilat mensuplarımız, milletvekillerimiz, eski vekillerimiz vardı. Allah hepsinden razı olsun. Özel bir teşekkür de Tekirdağ için büyük bir şans olan, Tekirdağ'ın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan Mustafa Şentop Hocama etmek istiyorum. Allah ondan da razı olsun. Son olarak beni hiç yalnız bırakmayan sizleri Allah da hiç yalnız bırakmasın, yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla," diye konuştu.

Kaynak: Bültenler