Başkan Yüksel gazetecileri ağırladı

10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:44

Basın mensupları onuruna yemek veren Başkan Yüksel, gazetecilerin gününü kutladı.

Ramada Otel'de gerçekleşen davete ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Gecede selamlama konuşması yapan Başkan Yüksel, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri dolayısıyla söz konusu etkinliğin müziksiz yapıldığını, aynı günde gerçekleştirilmesi planlanan konser etkinliğinin de ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerin sorunlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik konuların ele alınması gerektiğini kaydeden Yüksel, "Başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte buluştuğumuz siz değerli basın mensuplarımızla sohbet ederek, sorularınızı yanıtlamak ve gününüzü kutlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2019 yılını değerlendireceğimiz basın toplantısını da önümüzdeki günlerde yapmayı planladık. Çalışan Gazeteciler Günü olduğu için, siz sorun biz cevaplayalım istiyoruz." diye konuştu.

Çalışan gazetecilerin zor şartlarda görev yaptıklarının bilincinde olduğunu işaret eden Yüksel, "Uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer alan biri olarak, çok yoğun tempoda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda sürekli bir araya geldiğimiz muhabir arkadaşlarımızın yaşadığı zorlukları gözlemleme imkanım oldu. Biz, (Yükselen bir Süleymanpaşa için yola çıkıyoruz) derken öncelik sıralamamızı, şehrimizin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere planladık. Öncelikli projelerimizi gerçekleştirir gerçekleştirmez basın mensuplarımıza özgü projelerimizi de hayata geçireceğiz. Yakın gelecekte tüm basın mensuplarımızı yakından ilgilendiren önemli ve özel bir sürprizimiz olacak." şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel, gerçekleştirecekleri projeler sayesinde Süleymanpaşa'ya yeni bir kimlik kazandıracaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süleymanpaşa'mızı, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın (keşke biz de Süleymanpaşa'da yaşasaydık) diyecekleri bir şehir haline getireceğiz. Kadınlar, gençler, yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız için projeler üretiyoruz. Şu an İskele projesi yoğun olarak devam ediyor. Hava şartları bizi biraz zorluyor ancak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Kumbağ hattıyla ilgili, Türkiye'de örneği az projelerden biri geliyor. Hemen ardından tatlı su sporlarıyla ilgili muazzam projelerimiz var. Şehrimizin işsizlik sorununu çözmek için de ciddi adımlar atıyoruz. SELEB projemizle ilgili ciddi yol aldık. Şimdi projenin detaylarını STK'lara anlatmak kaldı. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kalkınma Ajansı'yla birlikte projeyi basına ve STK'lara anlatacağız."

Kaynak: Bültenler