Başkan Yüksel: "Fatsa OSB için 6,8 milyon TL kamulaştırma bedeli hayırlı olsun"
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Başkan Yüksel: "Fatsa OSB için 6,8 milyon TL kamulaştırma bedeli hayırlı olsun"

14.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:09
Başkan Yüksel:

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, "Fatsa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" dedi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, "Fatsa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" dedi.

Başkan İsa Yüksel yaptığı açıklamada, "Bu girişim, özellikle kamulaştırma bekleyen vatandaşlarımız için bir müjde olduğu kadar, bölgemize gelecek yeni yatırımcılar açısından da çok kıymetli bir hamledir. Ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi, özellikle pandemi döneminde bu tür yatırımların yapılıyor olması, güçlü devlet olgusunun net bir örneğidir. Ordu Milletvekilimiz Ergun Taşçı'nın girişimleri ve yaptığı temaslar sonucunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Fatsa Organize Sanayi Bölgemiz için 6 milyon 836 bin TL'lik kamulaştırma bedelinin yıl sonuna kadar hesaba geçeceğinin müjdesini verdi. Yürütülen tüm çalışmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve ödenek çıkarılması noktasında her türlü çaba ve özveriyi gösteren AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Ergun Taşçı'ya şahsım, Fatsalı hemşerilerim ve bölge firmalarımız hassaten adına teşekkür eder saygılarımı sunarım" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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