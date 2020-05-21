Başkan Yüksel Ergene'de vatandaşlara pide dağıttı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki akşam Ergene'de kapı kapı gezerek vatandaşlara pide ve koruyucu maske dağıttı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki akşam Ergene'de kapı kapı gezerek vatandaşlara pide ve koruyucu maske dağıttı.

İftara yakın saatte belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte evlere pide dağıtan Başkan Yüksel, "Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim" dedi.

Başkan Yüksel, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesilem olmasını niyaz ederek vatandaşlarımızın kandilinin mübarek olmasını diledik ve kendilerine ramazan pidesi ikramında bulunduk. Rabbim bu mübarek akşamda tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları kabul eylesin" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA