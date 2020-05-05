Başkan Yüksel Ergene'de maske dağıtmaya devam ediyor
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Başkan Yüksel Ergene'de maske dağıtmaya devam ediyor

Başkan Yüksel Ergene'de maske dağıtmaya devam ediyor
05.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:39

Ergene Belediyesi üretmiş olduğu maskelerin dağıtımlarına ilçe genelinde devam ediyor.

Ergene Belediyesi üretmiş olduğu maskelerin dağıtımlarına ilçe genelinde devam ediyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında salgınla mücadelenin ilk günü itibariyle koruyucu maske dağıtımına başlayan Ergene Belediyesi bu hizmetini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kültür merkezinde kurulan maske atölyesinde imalata başlayan Ergene Belediyesi vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu maskeleri evlerine teslim ediyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhuriyet, Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinin ardından önceki gün Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde kapı kapı gezerek koruyucu maskeleri vatandaşların evlerine teslim etti.

İlerleyen haftalarda diğer mahallelerde de maske dağıtımına devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel ayrıca maske ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşların mahalle muhtarlarına ve Ergene Kültür Merkezine de başvurabileceklerini belirtti.

Başkan Yüksel, Covid-19 salgınının ülkemizde çıktığı ilk günden itibaren Ergene'de büyük tedbir ve önlemler aldıklarını belirterek, "Salgınla mücadele kapsamında ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Öncelikle pazarlarda halkımıza maske, dezenfektan, eldiven ve sıvı sabun dağıttık. Okullarımız, camilerimiz, otobüs duraklarımız, sağlık ocakları, eczaneler, kurum binaları ve toplu yaşam alanlarımızda ilaçlama çalışmalarında bulunduk, temizlik işlerimiz vites arttırarak rutin çalışmalarını daha da hızlandırdı, salgınla mücadele kapsamında bu hizmetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Ergene'de maske imalatına başlayarak Ergeneli vatandaşların maske ihtiyaçlarına cevap verdiklerini de belirten Başkan Yüksel, "Kültür merkezimizde kendi maske atölyemizi kurarak halkımıza maske üretmeye başladık, ürettiğimiz maskeleri mahalle muhtarlarımıza teslim ettik, bunun yanı sıra ayrıca belediye personelimiz ile birlikte kapı kapı gezerek mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın evlerine maskeleri teslim ediyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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