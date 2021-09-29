Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde gazetecilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin 1 milyar TL borcu olduğunu, aynı yerin birden fazla kazılarak birilerinin zengin edildiğini iddia etti. Yüksel, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının soruşturma açması gerektiğini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ve yakın dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'ın gündemiyle alakalı gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başkan Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) 1 milyar TL borcu olduğunu ve kurumda birilerinin işini doğru yapmadığını ileri sürdü. Başkan Yüksel aynı zamanda kent genelinde TESKİ tarafından günde 80'in üzerinde kazı yapıldığını, hatta aynı yerinde defalarca kazıldığını dile getirerek, bu şehirde TESKİ üzerinden birilerinin zengin edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın soruşturma açması gerekiyor"

Başkan Yüksel, "Çok açık söylüyorum arkadaşlar, TESKİ'deki bu su patlaklarının sebebi, bence tamamıyla Sayıştay müfettişlerinin ve İçişleri Bakanlığının araştırması gereken bir konu. Bence yolsuzluk, iş bilmezlikten veya birilerinin vurgun hevesinden dolayı olan bir konu. Yani bir su şebekesi hattı 15 santime döşeniyor ise ve bunun 80 santimlik bir metrede döşenmesi gerekiyor iken yapılıyor ise burada bir sıkıntı var demektir. Kadir Başkan'ın doğrudan soruşturma açması gereken bir konu. Ben girersem bu işte siyaset olur. Kadir Başkanın TESKİ idarecileri hakkında soruşturma açması gereken çok önemli bir konu. Bakın arkadaşlar 100 santimetre ve 120 santime döşenmesi gereken temiz su borularının, pis su borularının şehir şebeke borularına 35 santimine döşendiği, parsel bağlantılarının 15 santime döşendiği, pis su borularının bazı bölgelerde çok yüzeye döşendiği bir yerde çalışma esnasında birilerinin işini doğru yapmamasıyla ilgili. Daha doğrusu haksız kazanç elde etmesi ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Aksi takdirde bir şehir şebeke hattının Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylemiyle söylüyorum, 'Süleymanpaşa'nın altyapısı tamamen bitti' dediği için söylüyorum. Bu kadar yaklaşık günde 80 noktada patlaması mümkün değil. Dolayısıyla birileri burada işini doğru yapmamış, işini doğru yapmayanlarla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızın soruşturma açması gerekiyor. Eğer ki açmaz ise biz bu konuyla ilgili birimlere araştırılması ile alakalı suç duyurusunda bulunacağız. Yani Sayıştay müfettişlerinden tutun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine kadar Tekirdağ'daki bu patlakların sebebini birilerinin bir şekilde araştırması gerekir. Bu işin de asli sorumlusu Kadir Başkanımız" dedi.

"TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var"

Başkan Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin yaptıkları hizmetlere zarar verdiğini de ileri sürerek, "Mayıs ayından beridir TESKİ, Süleymanpaşa Belediyesine kazdığı yerin tamir parasını dahi ödemeyen 'Battım batacağım' diye bir kurum. Sadece Süleymanpaşa Belediyesi'ne 1 milyonun üzerinde borcu var. Ödemiyor parasını. Gidiyor kazıyor, tamirini biz yapıyoruz, parasını da ödemiyor. Vatandaştan kazı parasını alıyor, bize parayı yatırmıyor. TESKİ 'Battım batacak' diyor yani. Bu kadar berbat durumda. O yüzden Allah, Kadir Başkanın yardımcısı olsun. TESKİ bildiğiniz gibi değil, duyacaksınız. Duyacaksınız zaten çok sürmez. 1 katrilyon (1 milyar TL) borcu var. Aynı yeri iki defa kazan adam, mümkün değil ayakta duramaz. Ekip gidiyor kazıyor, tamirat yapıyor, 2 gün sonra aynı yer bir daha kazılıyor. Kimi zengin ettikleri belli değil. Kadir Başkanın bu ekibi baştan sona kadar bir gözden geçirmesi gerekiyor. Birçok belediye aynı durumda. Geçende Çerkezköy Belediye Başkanımız bir siyasi partinin misafiri oldu. Onun da beyanatı aynı şekilde. 'Her gün Çerkezköy'de kazı yapılıyor, çok zor durumdayız' diye Çerkezköy Belediye Başkanımız da söyledi. Bu tarafa gittiğimizde Malkara Belediye Başkanımız da dert yandı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ