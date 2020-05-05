Başkan Yüksel'den gönüllü terzilere teşekkür

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'deki gönüllü terzileri ziyaret ederek teşekkür etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'deki gönüllü terzileri ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Yüksel, "Siz gönlü güzel komşularımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimine başlayan Ergene Belediyesine en büyük desteği Ergene'deki gönüllü terziler veriyor. Gerek Kültür Merkezindeki imalathaneye gelerek, gerek kendi evlerinde, gerekse de kendi iş yerlerinde Ergene Belediyesinin maske üretimine destek olmak amacıyla maske üreten gönüllülere Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel teşekkürlerini iletti. Gönüllü terzileri ziyaret ederek bu zorlu süreçte gösterdikleri dayanışma ve özverili çalışma için teşekkür eden Yüksel, "Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte göstermiş oldukları erdemli davranışlarından dolayı gönüllü terzilerimizi tebrik ediyorum. Bu zor günlerden başarılı bir şekilde çıkacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Siz gönlü güzel komşularımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA