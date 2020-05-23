Başkan Yüksel'den belediye personeline teşekkür mektubu
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Başkan Yüksel'den belediye personeline teşekkür mektubu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye ve dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kartal'da yoğun bir çalışma yürüten belediye personeline bir teşekkür mektubu gönderdi.

Başkan Yüksel'den belediye personeline teşekkür mektubu
23.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:39

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye ve dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kartal'da yoğun bir çalışma yürüten belediye personeline bir teşekkür mektubu gönderdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mektubunda, "Komşularımız sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşarken, onların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek olacak şekilde çalışmalarınızı sürdürdüğünüz için sizleri kutlarım. Sizler Kartal'ın kahramanlarısınız" dedi.

Başkan Gökhan Yüksel'in mektubunun tamamı şöyle:

"Değerli çalışma arkadaşım, Covid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, halkımızın süreci daha kolay atlatabilmesi için Kartal Belediyesi olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. Belediyemizde komşularımıza gönülden hizmet eden sizler, günün her saati sahada gayretle emek veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz hizmet, bu dönem daha da anlamlı ve değerli. Çünkü salgının sebep olduğu tablo, bu dönemde halka hizmeti daha önemli ve gerekli kılıyor. Komşularımız sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşarken, onların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek olacak şekilde çalışmalarınızı sürdürdüğünüz için sizleri kutlarım. Sizler Kartal'ın kahramanlarısınız. Bu yıl Ramazan ayı, sıkıntılı bir döneme denk geldi. Dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik zamanı olan bu mübarek ayda, komşularımızı gözetmek, bizim sorumluluğumuz. Belediye olarak, geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemiz için daha önce olduğu gibi bu süreçte de ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olup onlarla lokmamızı paylaşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, yarın da bu güçlü dayanışmanın bir parçası olacağınızdan eminim. Sizlerle omuz omuza çalışmaktan ve Kartal için emek vermekten dolayı çok mutluyum. Hep birlikte olduğumuz sağlık dolu günler diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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