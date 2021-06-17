Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hükümet Caddesi'nde bulunan çarşı esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kademeli normalleşme sürecinde tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Yüksel, "Korona virüs illetine karşı alınan tedbirlerin işe yaraması ve vaka sayılarına yansıması ile atılan kademeli normalleşme adımları ile iş akışının artması sebebiyle esnaflarımızı ziyaret ederek, taleplerini dinledik. Ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek Süleymanpaşa Belediyemizin çalışmaları hakkında istişarede bulunduk. Korona virüsün tamamen hayatımızdan çıkana kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, esnaflarımıza bol bereketli günler diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı