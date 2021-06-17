Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hükümet Caddesi'nde bulunan çarşı esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kademeli normalleşme sürecinde tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Yüksel, "Korona virüs illetine karşı alınan tedbirlerin işe yaraması ve vaka sayılarına yansıması ile atılan kademeli normalleşme adımları ile iş akışının artması sebebiyle esnaflarımızı ziyaret ederek, taleplerini dinledik. Ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek Süleymanpaşa Belediyemizin çalışmaları hakkında istişarede bulunduk. Korona virüsün tamamen hayatımızdan çıkana kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, esnaflarımıza bol bereketli günler diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Vladimir Putin Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yüksel çarşı esnafının sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:23:37. #1.16#

title