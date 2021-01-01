Başkan Yüksel belediye personelinin yeni yılını kutladı
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Başkan Yüksel belediye personelinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:49
Başkan Yüksel belediye personelinin yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediyeye bağlı hizmet binalarını ziyaret ederek belediye personeli ile bir araya geldi ve yeni yıllarını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediyeye bağlı hizmet binalarını ziyaret ederek belediye personeli ile bir araya geldi ve yeni yıllarını kutladı. Kutlamaların ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel, 2021 yılının herkes için daha iyi bir yıl olmasını diledi.

"SİZLER GİBİ KAHRAMANLARLA BİR ARADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

2021 yılının herkes için sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ettiği konuşmasında Başkan Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Belediyenin kahramanlarıyla bir arada olmaktan mutluyum. 2020 yılında zor günlerden geçtik ve komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamada olağanüstü bir çaba gösterdiniz. Kartal Belediyesi ailesi olarak 2021 yılının hepimiz için daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2021 yılında sizlerden 2020 yılındaki başarılı performansınızı aynı şekilde göstermenizi bekliyorum. 2021 yılında da elimizden geldiğince organize olmaya devam edip aksayan yönlerimizi iyileştirip, ekip ve arkadaş olma duygusunu artırıp komşularımıza hizmet etmenin vermiş olduğu o muazzam duyguya erişebilirsek, bizden yardım isteyenlerin yardımına koşabilirsek, düzeni sağlayabilirsek, bizden mutlusu olmaz.  Böylesine iyi bir ekiple birlikte çalışmak, mutluluk ve gurur verici. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bu duyguyu kaybetmeyin benim kocaman ailem. Hepinize teşekkür ediyorum."


Başkan Yüksel belediye personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Yüksel belediye personelinin yeni yılını kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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