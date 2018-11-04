Başkan Yüksel: "Asfaltlanmayan Yolumuz Kalmayacak"

Sağlık Mahallesi Edirne 5. ve 6. Sokak'taki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Asfaltlanmayan yolumuz kalmayacak" dedi.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından özellikle Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, önceki gün Edirne 5. ve 6. Sokak'ta çalışmalara başladı. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşlarımıza yaşanılabilir bir Ergene sunmak için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerimizde gerek kilit parke taş, gerekse asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan asfalt çalışmaları ile Ergene'de asfaltlanmayan yolumuz kalmayacak" dedi.

Sokaklarının asfaltlanmasından son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Sağlık Mahallesi'nin kent havasına büründüğünü söylediler. - TEKİRDAĞ