Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
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Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde

Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

Kazdağları'nda çıkan yangına 3 uçak, 12 helikopter havadan müdahale ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangına müdahaleye başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Yılmaz yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesine girerek, gerekli takviye unsurlarımızla bekliyoruz. İnşallah havadan söndürme çalışmaları olumlu sonuç verir. Yer söndürme çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak arozözlere su taşıma ve ikmal için Milli Parkların orta yerinde bekliyoruz. İnşallah helikopterle yangın söner" dedi. - BALIKESİR

Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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