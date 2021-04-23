Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te
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Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te

Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Erdek'e yaptığı ziyarette, yapımı devam eden Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı alt yapı çalışmalarını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Erdek'e yaptığı ziyarette, yapımı devam eden Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı alt yapı çalışmalarını inceledi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Koman, AK Parti Erdek İlçe Başkan Vekili Musa Alioğlu ve yönetimi, AK Parti'li Belediye Meclis üyeleri, BASKİ Erdek Şefi Oktay Süzen ile muhtarların da eşlik ettiği incelemede Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır sorunlu olan Erdek'in alt yapısını sorunsuz hale dönüştürmek için yeni alt yapı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Projenin içerisinde yaklaşık 70 kilometrelik şebeke inşaatı olduğunu hatırlatan BASKİ Genel Müdürü Günal "Erdek için ayrıca, İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan atık su arıtma tesisimiz var. Erdek'e yaklaşık 68 milyon liralık bir yatırımımız olacak. Bu projenin maliyeti yüzde 50'si SUKAP kapmasında, yüzde 50'si ise Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynağından karşılanacak. Arıtma tesisimizin temel atma törenini bayramdan sonra yapacağız. Erdek'te toplam 68 kilometrelik alanımızın alt yapısı yenilenecek, girilmedik cadde ve sokak kalmayacak. Diğer yandan Erdek'te deniz suyu üzerindeki renk değişikliğinin alt yapı çalışmaları ile ilgisini olmadığını belirtmek istiyorum. Bu tamamen deniz suyu sıcaklığının değişmesi nedeniyle her yıl oluşan alg patlamasıdır. Vatandaşlarımızın bu noktada tedirgin olmaması gerekiyor. Buraya gelerek şantiyemizi ziyaret etmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Yücel Yılmaz ise yaptığı konuşmada, dev projenin Erdekli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerken, iş makinesini kullanarak kanalizasyon borusu döşemesini sembolik olarak gerçekleştirdi. Ardından yapılacak çalışmaların kazasız geçmesi dileğinde bulunarak kurban kesimi yapıldı, dua okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Erdek Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, ilçede esnafı ziyaret etti. - BALIKESİR

Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te
Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te
Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te
Başkan Yücel Yılmaz Erdek'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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