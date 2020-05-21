Başkan Yücel: "Tapu yevmiye işlem sırasında 16'ncıyız"
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Başkan Yücel: "Tapu yevmiye işlem sırasında 16'ncıyız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen son encümen toplantısında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Başkan Yücel:
21.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:34

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen son encümen toplantısında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Yücel, 2019 yılına ait tapu işlem rakamlarını da paylaşıp, Tapu Haftası'nı kutladı.

Haftalık encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen toplantısında alınan tüm kararların Alanya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak vatandaşlara kurallara riayet etmeleri hususunda uyarılarda bulunan Başkan Yücel, "Sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirebilmek adına tüm vatandaşlarımızın çok ciddi ihtiyaçlar olmadığı sürece evlerinde kalmaları son derece önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum" dedi.

Hafta sonu icra edilecek Ramazan Bayramı için de iyi dileklerini aktaran Başkan Yücel, "Bu ramazanı her ne kadar salgın nedeniyle sevdiklerimizden uzakta geçirmek zorunda kalmış olsak da bundan sonraki ramazanlara sağlıkla kavuşabilmek adına zor bir süreçten geçiyoruz. Bu vesileyle hafta sonu icra edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık ve sıhhat getirmesini diliyorum. Umuyorum ki içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bir an evvel son bulacaktır" diye konuştu.

Tapu Müdürlüğü'nün 173. kuruluş yıldönümünü ve Tapu Haftası'nı kutlayan Başkan Yücel, Alanya Tapu Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki yevmiye işlem sayısında 2019 yılı verilerine göre 16. sırada yer aldığını belirtti. Alanya'da, ülke genelindeki pek çok il merkezinden daha fazla işlem yapıldığını ifade eden Başkan Yücel, Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman nezdinde tüm müdürlük çalışanlarını tebrik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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