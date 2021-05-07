Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
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Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı

Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak mübarek Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde, başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak mübarek Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde, başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Pandemi nedeniyle kucaklaşıp el sıkışamasak da her birinizin bayramını tüm içtenliğimle kutluyorum. Bayram boyunca da lütfen covid-19 tedbirlerine önemle uyalım ki bu illetten de bir an önce kurtularak eski bayramlarımızı tekrar yaşayabilelim. Bayramınızı çocuklarınız ve ailenizle mutluluk ve sağlık içerisinde geçirmenizi cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar"dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı
Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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