Başkan Yücel muhtarlara 80 bin adet maske dağıttı
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Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel

Başkan Yücel muhtarlara 80 bin adet maske dağıttı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerin ardından merkez mahalle muhtarlarına da, vatandaşlara dağıtılmak üzere 80 bin adet maske dağıttı.

20.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:16
Başkan Yücel muhtarlara 80 bin adet maske dağıttı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerin ardından merkez mahalle muhtarlarına da, vatandaşlara dağıtılmak üzere 80 bin adet maske dağıttı.

Alanya Belediyesi koronavirüs pandemisine karşı aldığı önlemleri arttırıyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gerekli bütün önlemleri alan Alanya Belediyesi, maske dağıtımına da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta maske ulaşımında zorlanan kırsal mahalledeki vatandaşlar için 50 bin adet maske dağıtan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu hafta da merkez mahallelere dağıtılmak üzere muhtarlara 80 bin adet maske teslim etti.

Çin'den maske ve ateş ölçer jesti

Karasan Çevre Vakfı Başkanı Kemal Enhoş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e Çin'in Yuexi Belediyesi tarafından hediye edilen 10 bin adet maske ve ateş ölçeri takdim etti. Alanya'ya ziyarete gelen ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in misafirperverliğinden oldukça etkilenen Yuexi Belediye Başkanı, teşekkür etmek için 10 bin adet ateş ölçer ve maskeyi jest olarak Alanya Belediyesi'ne gönderdi. Başkan Yücel de hediyeler için teşekkür ederek bu jesti unutmayacaklarını söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hediye kargonun ulaşımında büyük emeği olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür etti. Başkan Yücel; "Yuexi Belediyesi tarafından hediye olarak yollanan, maske ve ateş ölçer cihazların bulunduğu 'diplomatik kargo'nun, sorunsuz şekilde elimize ulaşmasında büyük emekleri olan, Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum..." dedi.

"300 bini aşkın maske dağıttık"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye imkanları dahilinde bugüne kadar vatandaşlara ulaştırılmak üzere 300 bini aşkın maske dağıttıklarını vurguladı. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak Ülkemizde görülen ilk korona vakasının ardından bütün ekiplerimizle önemli bir mücadeleye giriştik. Dezenfekte ekiplerimiz, yardım ekiplerimiz, dağıtım, iletişim ve temizlik ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak bu tehlikenin yayılmasını engellemek adına muazzam bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta kırsal mahallelerimiz için gerçekleştirdiğimiz maske dağıtımını, bu hafta da merkez mahallelerimiz için gerçekleştirdik. 80 bin adet maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırmak kaydıyla muhtarlarımıza teslim ettik. Bununla birlikte 300 bini aşkın maske dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtım işlemine imkanlarımız dahilinde ivedilikle devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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