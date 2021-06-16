Başkan Yücel muhtarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın doğu bölgesine hizmet veren mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın doğu bölgesine hizmet veren mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda Meclis Üyesi Kayhan Balta, İcracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve birim müdürleri de yer aldı. İstişare toplantısına Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Seki, İshaklı, İspatlı, Aliefendi, Keşefli, Yeşilöz, Uğrak, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Beyreli, Yaylakonak, Tırılar, Çamlıca, Beldibi, Fakırcalı, Sapadere, Başköy, Büyükpınar, Şıhlar ve Gözüküçüklü olmak üzere toplam 25 mahalle muhtarı katıldı.

Doğu mahalleleri için 110 kilometrelik asfalt ihalesi temmuzda yapılacak

Muhtarların tek tek istek ve önerilerini dinleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muhtarların en çok talep ettiği yol ve asfalt konusunda müjde verdi. 7 Temmuz'da yol yapımı ve asfaltla ilgili ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Yücel; "İhale tarihimiz 10-15 gün içerisinde kesinleşecek. Zeminini hazırlıyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz asfalt programını muhtarlarımızla istişare ederek hazırladılar. Temmuz, Ağustos ve Eylül ortasına kadar 110 km'lik yolu komple aciliyet sırasına göre asfaltlayacağız." dedi.

4 adet araç belediye hizmet filosuna katıldı

Türkiye genelinde yürüttüğü sıfır atık projesiyle ödül alan Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4 yeni araç katarak, hizmette kalite ve hızını arttırdı. 3 adet 8+1m3 hidrolik sıkıştırmalı ambalaj atığı toplama aracı ve 1 adet taşıyıcı yükleyici kepçe, Zortaş Geri Dönüşüm Firması tarafından alınarak hizmete sunuldu. Yeni araçların dua törenini doğu mahalle muhtarlarıyla birlikte gerçekleştiren Başkan Yücel; "Sıfır Atık ödüllü Belediyemiz, Türkiye genelinde sıfır atıkta öncü belediye olarak yatırımlarına devam ederek kentimiz genelinde çöp toplama ve geri dönüşüm hizmeti vermeye devam ediyor. İhtiyaç dahilinde Mahmutlar, Avsallar, Konaklı, Payallar, Türkler, Cikcilli ve Oba Mahallelerine 770 lt.'lik geri dönüşüm konteynerleri dağıtılmış olup, program dahilinde dağıtma işlemine devam ediliyor. Yeni araçlarımızın Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Doğu mahalle muhtarları toplantıdan memnuniyetlerini dile getirirken yeni hizmet araçları için Başkan Yücel'e teşekkür ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı