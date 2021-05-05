Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
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Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek

Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi kapanma dolayısıyla mahsulü elinde kalan çiftçilerin ürünlerini piyasa değerinin üstünde satın alıp ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmaya başladı.

Alanya Belediyesi kapanma dolayısıyla mahsulü elinde kalan çiftçilerin ürünlerini piyasa değerinin üstünde satın alıp ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmaya başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilince mağduriyet yaşayan üreticiye sahip çıktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftçi belgesiyle öncelikle salatalık ve kabak üretimi yapan çiftçilerden 500 kiloya kadar alım yaparak çiftçilere destek oluyor. Payallar Düğün Salonu'nda üreticiden satın alınan salatalık ve kabaklar, belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenerek, kentin dört bir yanındaki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Çiftçilerin ürünleri piyasa değerinin üzerinden alınıyor

Alanya Belediyesi, çiftçiden ürünlerini alırken mağdur olmaması adına hal fiyatlarının üzerinde alım yapıyor. Halde 20-50 kuruş arası olan kabak ve salatalığı, Alanya Belediyesi 75 kuruşa satın alıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Pazarların kapanmasından dolayı ürünlerini satamayan çiftçilerimize bu zor günlerinde destek oluyoruz. Çiftçimizden ürünleri, piyasa değerinin üzerinde satın alıyoruz. Bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız. Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Nurgül: "Şimdiye kadar 50 ton ürün çiftçiden alınıp vatandaşa dağıtıldı"

Çiftçiden alınan ürünlerin, hızlı bir planlama ile ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldığını kaydeden Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, "Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in talimatlarıyla ilçemizdeki salatalık ve kabak üreticilerinden mağduriyet yaşamasına neden olan ürünleri alarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtılmasına ilişkin çalışmamızı başlattık. Şimdiye kadar yaklaşık 50 ton civarında ürün aldık. Bu alımların merkez mahallelerimize dağıtımı devam ediyor. Pazarların açılmasına istinaden bu krizi atlatacağımıza inanıyorum. Bu zor günlerde hem üreticimizin hem de vatandaşımızın yanında olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek
Başkan Yücel'den hem üreticiye hem vatandaşa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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