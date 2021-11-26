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Başkan Yücel: "Alanya emlak değeri bakımından Türkiye'de ilk 3'de"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Yücel:

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yeni yönetim ilk toplantısı Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yeni yönetim ilk toplantısı Adem Murat Yücel başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, "Özellikle yerleşik yaşayan yabancı misafirlerimizin sayısı giderek artıyor. Alanya'mız emlak değeri en yüksek bölgeler arasında Türkiye'de ilk üç sırada yer alıyor" dedi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yeni yönetim ilk toplantısı yapıldı. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlık ettiği toplantıda en iyi tanıtım modelinin 'şehre gelen misafirlerin mutlu olarak Alanya'dan ayrılmasını sağlamak' olduğunu vurgulandı. Planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yücel, hem yurt içi hem yurt dışından sürekli göç alan Alanya'nın alt yapı ve mimari planlamasının titizlikle yürütüldüğünü söyleyerek, tarım ve inşaat alanlarının turizmle uyumlu gelişmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Trendlere ayak uyduruyoruz"

Alanya'da yapılan organizasyonların bölge ve ülke turizm tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Başkan Yücel, "Şehrimizi 12 ay aralıksız etkinliklerle donattık. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dünyada adımızdan söz ettiriyoruz. Bunun yanında uluslararası tanıtım çalışmalarımızı seçkin fuarlarla birlikte dijital alanlarda gerçekleştiriyoruz. Değişen dünyada yeni trendlere ayak uyduruyor ve hem yurt içinde hem yurt dışında takdir topluyoruz. Yeni dinamik yönetimimizin önceki yıllarda olduğu gibi iyi işler çıkaracağına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Yücel: Alanya emlak değeri bakımından Türkiye'de ilk 3'de

Başkan Yücel: Alanya emlak değeri bakımından Türkiye'de ilk 3'de

Başkan Yücel: Alanya emlak değeri bakımından Türkiye'de ilk 3'de

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