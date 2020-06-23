Başkan Yüce'ye ziyaret
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Başkan Yüce'ye ziyaret

İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Yüce'ye ziyaret
23.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:53

İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başiş, Başkan Ekrem Yüce'ye destek ve katkıları dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.

Yüce de ziyareti dolayısıyla Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'e teşekkür etti.

"Koronavirüs salgını dolayısıyla birlikteliklerimizi de sınırlandırmak durumunda kaldık." diyen Yüce, "Hamdolsun ülkemizin salgınla mücadelede gösterdiği başarı ile yeni normal yaşama geçiş yaşıyoruz. Ziyaretinizden memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine birlikte şehrimize dair fikir alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum. Katkı ve destekleriniz bizim için çok önemli. Rabbim yapacağınız tüm çalışmaları hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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