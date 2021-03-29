Sakarya Gazeteciler Birliği'nden Başkan Ekrem Yüce'ye ziyaret

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce'nin makamında gerçekleşen ziyarete SGB Başkanvekili Nedim Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, TRT İl Temsilcisi Mehmet Karakaş ve SGB üyesi gazeteciler katıldı.

STK'lerin ve medyanın şehirler için olmazsa olmaz unsurlar olduğunu belirten Başkan Yüce, her zaman gazetecilerin yanında olduklarını, gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yüce, Sakarya'nın geleceğini inşa etmek için çalıştıklarına değinerek, "Sakarya'yı üreten bir şehir haline getirmek için şehrimizin dört bir yanında çalışıyoruz. Erenler'de kenevir üretiyoruz, Kocaali'de Botanik Vadisi oluşturduk, Pamukova'da çilek, Geyve'de de gül üreteceğiz. Tüm ilçelerimizle, STK'lerimizle, basınımızla ve Sakaryalı vatandaşlarımızla birlikte Sakarya'nın marka değerini yükselteceğiz. Sakarya'yı Türkiye'de bir numara yapacağız." ifadelerini kullandı.

Devam eden projeler hakkında SGB üyelerini bilgilendiren Yüce, kenevir yağı üretimi, kenevir ipliğinden halı ve diğer birçok ürünün üretilmesi gibi girişimlerin devam ettiğini aktardı.

Çetin de Alandüzü Mahallesi'nde gazetecilerin ev sahibi olmaları için TOKİ iş birliğiyle yapımına başlanan "Basın Sitesi" hakkında Başkan Yüce'ye bilgi verdi.

Başkan Yüce, ziyaretin sonunda misafirlerine kenevir yağı ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek