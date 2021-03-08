Başkan Yüce: "Şehrimizin tarımsal geleceğini garanti altına alıyoruz"

Sakarya'nın tarımsal geleceğine yönelik SERA A.Ş marifetiyle atılan adımları meclis toplantısında paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Mümbit topraklara sahip şehrimizin tarımsal potansiyelini artıracak, üreticilerimizi destekleyecek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştireceğiz. Alternatif üretimlerin yanı sıra ülkemizde ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin yapımı için de ihaleye çıkıyoruz. İnşallah Sakaryamızın tarımsal geleceği garanti altında" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da tarımsal kalkınmayı sağlamak, geleneksel üretim anlayışını modern teknoloji ve imkanlarla buluşturarak çiftçilere örnek olması amacıyla kurulan SERA A.Ş.'nin faaliyetlerine yönelik Mart Meclis Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve himayelerinde SERA A.Ş.'nin kurulduğunu ifade eden Başkan Yüce, tarımdaki altyapı sorunlarına çözüm bulacak, üretici ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlayacak, sertifikalı üretimi destekleyecek projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Türkiye'de alanında ilk

İlk olarak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Akyazı'da 53 bin metrekare alan üzerine MARKA desteği ile kurulacak tesis ile örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerini sunacağız. Türkiye'de kendi alanındaki ilk proje olma özelliğini taşıyan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle beraber çalışacak. Paydaşlarımızla ARGE, eğitim, danışmanlık, üretim konularında faaliyet gösterecek, tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanacağız. İnşallah bu ay içerisinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Birçok faydası olan nihai bitki

500 dekarlık alanda kenevir üretim yapmak istediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Mucizevi bir bitki olan kenevirin üretimi yıllar evvel bazı siyasi sebeplerle yasaklanmıştı. Biz de Sakarya olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız özel izinle belediye bünyesinde 100 dekarlık bir alanda bu bitkinin üretimine başladık. Amacımız nihai noktada bu ürünü çiftçilerimizin de üretebilmesi için müsaade almak. Bu amaçla ülkemizde bir örneği olmayan endüstriyel kenevir işleme tesisini Sakarya'mızda kurmak için çalışmalarımıza başladık. Yine yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde elde edeceğimiz ürünlerin iç ve dış piyasaya sunulabilmesi için pazar araştırmalarına başladık. Hasadını gerçekleştirdiğimiz kenevirlerden yağ, sabun ve kenevir keçeli halı ürettik" diye konuştu.

Salep bitkileri toprakla buluştu

Başkan Ekrem Yüce, "Nesli tükenmekte olan salep bitkisi üretimini Sakarya'da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza başladık. 230 kilogram salep yumrusunu toprakla buluşturduk. MARKA tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Ferizli Belediyesi'nin üstlendiği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de iştirakçisi olduğumuz bu proje ile kurulacak salep işleme tesisine hammadde temini sağlayacak, Sera A.Ş üzerinden yürüteceğimiz sözleşmeli tarım ile üretim alanlarını genişleterek çiftçilerimize öncü olacağız. Bilinen en eski kültür bitkisi olan Safran, en pahalı baharatlar arasında. safranı şehrimize tanıtmak amacıyla Alancuma'da 10 bin safran soğanının dikimini gerçekleştirdik. Deneme dikimlerimiz ve araştırmalarımız tamamlanınca şehrimiz için alternatif bir üretim olarak sözleşmeli safran yetiştiriciliğine başlayacağız. Böylece Sakarya'daki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini çeşitlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Ürün çeşitliliği sağlayacak

Labaruvarda sabun, kolonya parfüm gibi kozmetik ürünler üreterek vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Yüce, "Pamukova Bakacak mahallesinde 18 bin 400 metrekare alana çilek dikimini gerçekleştireceğiz. Halen altyapısını hazırladığımız malçlı, damlama sulama sistemli tesisimizde modern yöntemlerle üretilecek 3 çeşit sofralık çilek üretiminin bir örneğini sunacağız. Böylece üreticilerimize ürün çeşitliliği sunacak ve pazar kanalları açacağız. Ekim ayında tarlamızın toprak hazırlığını yaptık. Nisan ayında fide dikimlerini yapacağız. İnşallah uygun bir günde çilek tarlamızda yapacağımız bir etkinlikle ürünlerimizi hep birlikte inceleyebiliriz. Melen Botanik Cennet Vadisi'nde yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin özlerini kullanarak Sera A.Ş bünyesindeki laboratuvarımızda sabun, kolonya parfüm gibi kozmetik ürünler üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üretim işbirliği yaparak ortak bir marka üzerinden ürün kalemlerimizi artırmak, piyasa kanalları oluşturmak ve halkımızın hizmetine sunmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde bir satış noktası kurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, SAÜ ile iş birliği yaparak ARGE çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve meslek lisesindeki öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkanı sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Organik gübremizi elde edeceğiz

Başkan Yüce, "Çiftçilerimizin ihtiyacı olan bitki besleme ürünlerini, organik ve organomineral gübreleri üretmek için bir tesis kuruyoruz. Solucan Gübresi İşleme Tesisimizin üretim izni için bakanlığa başvurduk tescil aşamasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu tesiste, Abalı'da kurulacak manda tesisindeki atıkları değerlendirecek 0 atık ve yenilenebilir enerji mantığıyla Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının besin ortamı oluşturularak organik gübre elde edilecektir. Toprak yapısını düzenleme, organik madde sağlama gibi faydaların yanı sıra bitkilerin kök bölgelerinde mikroorganizma oluşturarak sağlıklı ve dengeli bir beslenme ortamı sağlayan organik gübre ile toprağın organik madde açlığını gidermiş olacağız. Aynı zamanda bazı mantari hastalıklara karşı dayanıklı bitkilerin üretilmesine vesile olacağız" dedi.

Sakarya'mızı güçlendiriyoruz

Başkan Yüce sözlerine şu şekilde son verdi: "Sakarya'da geleneksel usullerle yıllardır devam eden manda yetiştiriciliğini geliştirmek, modern imkanlarla buluşturmak ve devlet desteğine uygun hale getirmek için Sera A.Ş. öncülüğünde faaliyet gösterecek Manda Üreticileri Birliğini kuruyoruz. Birliğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış olup tescil işlemleri tamamlanmak üzeredir. Melen Botanik Cennet Vadisinde yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkileri laboratuvarlarımızda işliyoruz. Lavanta, adaçayı, kekik, biberiye ve mentol nanesi yağı üretiyoruz. Sakarya Çalışan Kadınlar ve Kadın Girişimi Kooperatifinin bir üyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşümden kazanım hareketiyle kadın istihdamına yönelik bir kooperatif kurduk. Hediyelik eşya üretimi ve dekoratif paketleme ve ambalaj malzemeleri üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı