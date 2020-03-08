Başkan Yüce: "Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz"
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Güven Övün, Ekrem Yüce, Pamukova, Sakarya, Güncel

Başkan Yüce: "Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

08.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:32
Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Pamukova Belediyesi Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Güven Övün ve Pamukovalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı Güven Övün olmak üzere tüm Pamukovalı hemşehrilerine teşekkür etti.

Güven Övün'ün hizmetin partisi olan AK Parti'ye geri döndüğünü belirten Yüce, şöyle konuştu:

"Tekrar bu çatı altında hem Pamukova'ya hem de Sakarya'ya hizmet edecek. Bizler bu durumun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu konuda kendisini tebrik ederim. Her zaman dile getiriyorum; sen, ben yok. Biz varız. Biz elimizi taşın altına koyacak ve şehrimiz için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Gönüllere köprüler kuracak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek şehrimiz için en uygun hizmetleri hayata geçireceğiz. Tüm muhtarlarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın komisyonlarımızla, gençlik komisyonlarımızla, hemşehrilerimizle bir olacağız ve şehrimize en iyi hizmetleri getireceğiz."

Güven Övün de milli ve yerli duruşun tarafında olmak istedikleri için birkaç hafta önce hizmetin partisi AK Parti'ye geri dönüş yaptığını dile getirerek, "Bundan sonra bölge milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yani dört koldan canla başla çalışarak Pamukova'mızın hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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