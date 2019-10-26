Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

26.10.2019 16:04

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü nedeniyle Erenler ilçesinde bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Yüce, muhtarların kutsal bir görev yaptığını, mahallenin iyi ve kötü günlerinde ilk onlara müracaat ettiğini ve güvendiğini söyledi.

Devletin ilk kapısının muhtarlar olduğunu ifade eden Yüce, "Muhtarlarımızın istekleri bizler için her zaman geçerlidir ve tüm arkadaşlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bu konuyla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz. Sakarya'mıza, vatandaşlarımıza hep birlikte hizmet getirmek için gece gündüz birlik beraberlik içinde çalışacağız." dedi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) ile dilekçeler yerine sistem üzeriden sorunların belirtildiğini ve bunun çok faydalı bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Erdem muhtarları bir araya getiren programı hazırlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA