Başkan Yüce: "Mehmet Akif şuuruyla yetişen nesiller geleceğe ışık saçacak"

31.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesi'nde Aralık Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Edebiyatımızın Vicdanı: Mehmet Akif" adlı söyleşi ve imza günü programına katıldı.



Yazar İbrahim Öztürkçü'nün konuşmacı olarak katıldığı programda öğrenciler hem Mehmet Akif'i andı hem de onun vatan aşkı için çektiği zorlukları dinledi. Programda konuşan Başkan Yüce, öğrencilere aynı zamanda Mehmet Akif'in şiirlerinden mısralar okudu.



"Berlin caddelerinden necid çöllerine Mehmet Akif" kitabının da yazarı İbrahim Öztürkçü, "Mehmet Akif ciddi bir yetenek avcısıydı. Gördüğü yetenekleri kesinlikle değerlendirirdi. Fakat bir insanın Akif'in dünyasına girebilmesi için belli niteliklere sahip olması gerekirdi. Bunların başında faziletli olması, ahlaklı olması, sportif olması, çalışkan olması gelirdi. Bu kriterlere sahip birçok insanı edebiyatımıza kazandırarak bugün bu şahısları üstat diye anmamıza sebep olmuştur. Üstat ilime önem verdiği kadar spora da önem verirdi. Aynı zamanda Milli şairimizin vatan aşkı gördükleri zorluklara rağmen hiç azalmamış aksine her geçen gün daha da artmıştır. Bugün burada böyle büyük bir üstadı anma fırsatını bize veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye de teşekkür ederim" dedi.



Bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Yüce, "Milli şairimiz, şairden de öte bu ülke için, inandığı değerler için, vatan için her türlü zorluğu göze alan üstat Mehmet Akif'i anmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugünün kıymetini, kudretini her zaman iyi niyetle, anmayı Mevla'm bizlere nasip etsin. Mehmet Akif her dizesiyle bizim ufkumuzu açan, yazdıklarıyla bize ışık tutan ve mükemmel bir tasvir kabiliyetine sahip liderdi. Hem eğitici hem milli duygularımızı ayakta tutan Milli Şairimiz Mehmet Akif'in adını duyunca bile tüylerimiz diken diken oluyor. Mevla'm onun şuuruyla yetişmeyi sizlere nasip etsin. Onun şuuruyla yetişen nesiller geleceğimize ışık saçacaktır. Sizler geçmişimizi örnek alarak ecdadımızdan aldığımız ilhamla geleceğe ışık tutmalısınız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA