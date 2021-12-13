Başkan Yüce mecliste açıkladı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda "Nehir" markasıyla üretimi başlatılan çikolata için müjdeyi verdi. Yüce, "Nehrin çocuklarından esinlenerek isim verdiğimiz çikolatamız raflara çıkıyor. Uygun fiyatı ve kalitesiyle yakında satışa sunacağız" dedi. 'Nehir' çikolatası dolgulu, truff ve dolgu olmak üzere 3 farklı çeşit ile satılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda çikolata üretimiyle ilgili detayları açıkladı. Yüce, BELPAŞ üzerinden üretimine başladıkları çikolataya Sakarya'nın simgesi olan "Nehrin çocukları" isminden esinlenerek "Nehir" ismini verdiklerini ifade etti. Kurulan tesiste üretime başladıklarını müjdeleyen Yüce, 'Nehir' markası ile truff, dökme ile dolgulu olmak üzere 3 farklı çeşitte çikolata üreteceklerini ve en iyi hammaddenin kullanılacağı bu ürünün uygun fiyata satılacağını söyledi.

Uygun fiyata kaliteli ürün üretiyoruz

Başkan Yüce, "Hemşerilerimizi uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaştırma hedefimizde yeni bir ürünün daha üretimine başladık. BELPAŞ bünyesinde kurduğumuz imalathanede çikolata üretimini gerçekleştiriyoruz. Nehrin Çocukları'ndan esinlenerek çikolatalarımızın satışını 'Nehir' markası ile yapacağız. Zengin aromalı kakao çekirdeklerinden en iyi hammadde ile ürettiğimiz çikolatalar, uygun fiyatı ve kalitesiyle en kısa zamanda satış ofislerimizde ve raflarda yerini alacak. Sizlere ürettiğimiz çikolatalardan hediye edeceğiz. Bütün çikolatalar bir tarafa, bizim yaptıklarımız bir tarafa olacak inşallah" dedi.

3 farklı çeşit 'Nehir' çikolatası

Nehir çikolatası dolgulu çikolata, truff çikolata, dökme çikolata olmak üzere 3 farklı konseptle vatandaşa sunulacak. Ayrıca BELPAŞ'ın üretim tesisinde kuvertür, eritme ve temperleme yöntemleriyle üretim yapılacak. Uygun sıcaklığa geldiğinde özel polikarbon kalıplara dökülen çikolata, taze meyveden hazırlanan dolgularla tatlandırıp, dondurulacak ve sunuma hazır hale gelecek. - SAKARYA