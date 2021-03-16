Başkan Yüce, korona virüs aşısı oldu
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Başkan Yüce, korona virüs aşısı oldu

16.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:12
Başkan Yüce, korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda korona virüs aşısını olan Başkan Yüce, "Salgınla mücadelede ilk aşama tedbir. İkinci aşama ise aşı olmak.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda korona virüs aşısını olan Başkan Yüce, "Salgınla mücadelede ilk aşama tedbir. İkinci aşama ise aşı olmak. Bugün biz de 2. faz aşımızı olduk. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız ve el birliğiyle bu hastalığın üstesinden geleceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve riskli meslek gruplarıyla başlayan aşılama sürecinde ikinci faz aşısını da oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim kapsamında daha önce ilk faz aşısı gerçekleştirilen Başkan Yüce 28 gün sonra ikinci faz aşısını da olarak pandemi süreci çalışmalarına devam etti.

Başkan Yüce, "Salgınla mücadelede ilk aşama tedbir, ikinci aşama ise aşı olmak. Bugün biz de 2. faz aşımızı olduk. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız ve el birliğiyle bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Ülkemizde aşı takvimi süreci başladı ve sırası gelen herkes iki faz şeklinde aşısını oluyor. Takvim çerçevesinde sırası gelen her vatandaşımızın aşılarını eksiksiz bir şekilde olmalarını istirham ediyorum. En kısa zamanda normal günlere dönmek en büyük temennimiz ve arzumuzdur" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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