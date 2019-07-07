Başkan Yüce: "Kocaali örnek gösterilen noktaya ulaşacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin kuzey ucu Kocaali'de ziyaretlerde bulundu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı, istişare ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir'in de yer aldığı buluşmada Başkan Ekrem Yüce, Kocaali'ye hayata geçirecekleri projelerle değer katacaklarını ve turizm potansiyelini arttırmak adına gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Başkan Ekrem Yüce'ye Kocaali'ye gösterdikleri ilgi ve hayata geçirilecek yatırımlar için teşekkür etti.

Mavi ile yeşilin buluşma noktası Kocaali'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Maden Deresi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yüce, "Maden Deremiz tam bir doğa harikası. Doğaseverlerin büyük beğenisini toplayan, ülkemizin farklı bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlayan Maden Deresi'nin cazibesini arttıracağız. Maden Deresi'nin turizm potansiyelini doğadan yana olan bir anlayışla geliştireceğiz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah Maden Deresi, denizi, doğal güzellikleriyle Kocaali bölgesinin turizmde adresi olacak" dedi.

Başkan Ekrem Yüce, incelemeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde inşa edilen Kocaali Bahçem Parkı da ziyaret etti. Projede çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa sürede açılışını gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "İlçemizin sosyal yaşantısına yeni bir soluk getirecek, hemşehrilerimizin keyifli vakitlerinin adresi olacak projemizde sona geldik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için oyun alanları, kafererya, oturma ve dinlenme alanları ile Kocaali Bahçem Park'ta buluşacak" diye konuştu.

Kocaali'nin de sınırları içerisinden geçen Melen İsale Hattı üzerinde hayata geçirilecek Bal Suyu Projesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Kısa süre önce İSKİ ile protokolümüzü imzaladık. Protokol ile hem Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerimize gerekli görüldüğünde su temini sağlayacak hem de Melen hattının Sakarya kısmında örnek bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bal Suyu Projesi kapsamında ise bölgeye aromatik bitkilerle güzellik katacak, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sosyal yaşantıya katkı sunacağız. Tüm çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA