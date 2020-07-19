Başkan Yüce kenevir bahçesinde inceleme yaptı
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Başkan Yüce kenevir bahçesinde inceleme yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alancuma'da 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen kenevir bahçesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Yüce kenevir bahçesinde inceleme yaptı
19.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:18

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alancuma'da 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen kenevir bahçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, yazılı açıklamasında, tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye kadar birçok alanda kullanılacak kenevirlerin boyunun 2 metreyi aştığını belirtti.

Kenevirin mucizevi bir bitki türü olduğunu vurgulayan Yüce, "Bir ağaç 20-50 yıl içerisinde yetişirken, bir kenevir 4 ayda yetişebilmektedir. Bir dönümlük kenevir tarlası 25 dönümlük orman kadar oksijen üretebilmektedir. Ayrıca radyasyonun tüm yaşam alanımıza etki ettiği bir dönemde kenevir gerçek bir radyasyon temizleyicisidir." ifadesini kullandı.

Yüce, plastik ürünlerin tamamının kenevirden üretilebileceğini, kenevir plastiğinin doğaya dönüşmesinin oldukça kolay olduğunu vurgulayarak, sayısız faydası olan keneviri tekrar ürettikleri için gururlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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