Başkan Yüce, Kafkas ve Abhaz Derneği üyeleriyle buluştu

01.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:14

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kafkas ve Abhaz Derneği üyeleri ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bir araya geldi.

Yüce, burada yaptığı açıklamada, Sakarya'nın kültürel zenginliğine Kafkaslar ve Abhazlar'ın renk kattığını belirtti.

Farklı milletlerin ve kültürlerin kente değer kattığını anlatan Yüce, "Kültür mozaiğinin ortak noktası olan şehrimizin en güzel zenginliği olarak göze çarpıyor. Kafkas ve Abhazlar da kültürel çeşitliliğin bileşenleri içerisinde yer alıyor. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu renkli yapısına ödüllü projemiz olan Kültür Vadisi'ni hediye edeceğiz. Sakarya huzur ve kardeşlik coğrafyası olmaya devam edecek. Zaman zaman söylüyorum, bu şehre gönül veren, aidiyet duygusu besleyen, katkılar sunan herkes Sakaryalıdır. İnanıyorum ki şehrimiz çok kültürlü yapısıyla yükselişini sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı, Sakarya Abhaz Derneği Başkanı Oral Kobaş da Yüce'yi derneklerinde misafir etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA