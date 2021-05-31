Başkan Yüce: "Gençler bizim geleceğimiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yüce: "Gençler bizim geleceğimiz"

Başkan Yüce: 'Gençler bizim geleceğimiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SAKTİM ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katılan Başkan Ekrem Yüce, "Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SAKTİM ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katılan Başkan Ekrem Yüce, "Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz. İnşallah bu proje sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sanatkar özelliklerini keşfedecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun ve çok sayıda gencin katılırken Başkan Ekrem Yüce, kurdele kesimi sonrası projenin gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve film çekimleri ile oyunculuğun da yer aldığı çeşitli eğitimler vermek amacıyla hizmet verecek.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sanatkar özelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Hamd olsun artık ülkemizde yapılan yerli filmler tüm dünyaya yayılıyor. Bu konuda ülkemiz büyük bir gelişim gösterdi ve bizlerde bu alanda gençlerimizi teşvik ederek onlarında sanatkar özelliklerini ortaya çıkarmalıyız. Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz. İnşallah bu proje sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sanatkar özelliklerini keşfedecek. Gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşması için hiçbir engel tanımaması kadar güzel bir şey yok" dedi. - SAKARYA

Başkan Yüce: 'Gençler bizim geleceğimiz'
Başkan Yüce: 'Gençler bizim geleceğimiz'
Başkan Yüce: 'Gençler bizim geleceğimiz'
Başkan Yüce: 'Gençler bizim geleceğimiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Nikos Dendias Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ünal Aysal Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yüce: "Gençler bizim geleceğimiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:10:44. #1.14#

title