Başkan Yüce: "Gençler bizim geleceğimiz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SAKTİM ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katılan Başkan Ekrem Yüce, "Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve SAKTİM ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katılan Başkan Ekrem Yüce, "Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz. İnşallah bu proje sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sanatkar özelliklerini keşfedecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ortaklığında Akyazı'da hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesinin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun ve çok sayıda gencin katılırken Başkan Ekrem Yüce, kurdele kesimi sonrası projenin gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Hayata geçirilen 'Gencim Çünkü' projesi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve film çekimleri ile oyunculuğun da yer aldığı çeşitli eğitimler vermek amacıyla hizmet verecek.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sanatkar özelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla hayata geçirilen projenin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Hamd olsun artık ülkemizde yapılan yerli filmler tüm dünyaya yayılıyor. Bu konuda ülkemiz büyük bir gelişim gösterdi ve bizlerde bu alanda gençlerimizi teşvik ederek onlarında sanatkar özelliklerini ortaya çıkarmalıyız. Gençler bizim geleceğimiz. Onları kendi hallerinde bırakmamalı, yalnız koymamalı ve ellerinden tutup yol göstermeliyiz. İnşallah bu proje sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sanatkar özelliklerini keşfedecek. Gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşması için hiçbir engel tanımaması kadar güzel bir şey yok" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı