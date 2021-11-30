Başkan Yüce: "Fırtına ve lodosta sokakta kalanlar bize ulaşsın"

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, fırtına ve lodos sebebiyle evine giremeyen, yuvasını kaybeden ve sokakta olan vatandaşlar için sosyal medyadan "Büyükşehir yanınızda" mesajı verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, etkili olan fırtına ve lodosun hayatı olumsuz etkilediği İstanbul ve Sakarya için sosyal medyada paylaşımda bulundu. Başkan Yüce, fırtına sebebiyle İstanbul'da meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, Sakarya'da bu zor süreçte, olumsuzluklar sebebiyle evinden çıkmak zorunda kalan ve başını sokacak bir yuva arayan vatandaşlara "Biz buradayız" mesajı verdi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Öncelikle İstanbul'da fırtına nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun. Sakarya'mızda da etkili olan fırtınada sokakta kalan vatandaşlarımız ALO 153 Çözüm Masasını arayabilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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