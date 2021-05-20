Başkan Yüce: "Final biletini Sakarya'da alacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yüce: "Final biletini Sakarya'da alacağız"

Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ahi Stadyumunda Sakaryaspor'un playoff yarı final karşılaşmasını takip eden Başkan Ekrem Yüce, "Bugün Sakaryasporumuz için Kırşehir'deydik.

Ahi Stadyumunda Sakaryaspor'un playoff yarı final karşılaşmasını takip eden Başkan Ekrem Yüce, "Bugün Sakaryasporumuz için Kırşehir'deydik. Temsilcimiz 0-0'lık beraberlik ile rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı. İnşallah 24 Mayıs Pazartesi günü şehrimizde final biletini alacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında konuk olduğu Kırşehir Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir MHP İl Başkanı Arif Kılıç ile birlikte karşılaşmayı Kırşehir Ahi Stadyumunda izleyen Başkan Ekrem Yüce, karşılaşma öncesinde ise Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Ekrem Yüce, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Kırşehir'de alınan beraberliğin ikinci maç öncesi avantaj olduğunu ifade ederek, "Bugün Sakaryasporumuz için yollara düştük. Ahi Stadyumunda playoff yarı final ilk karşılaşmasını tribünlerden takip ettik. İkinci karşılaşma öncesinde aldığımız beraberliğin önem taşıdığına inanıyorum. İnşallah 24 Mayıs Pazartesi günü şehrimizde final biletini alacak, ardından TFF 1. Lig için yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bizleri Kırşehir'de en iyi şekjlde misafir eden Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Kırşehirlilere şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'
Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'
Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'
Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'
Başkan Yüce: 'Final biletini Sakarya'da alacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ben Affleck Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Şenol Güneş Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yüce: "Final biletini Sakarya'da alacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:04:45. #1.15#

title