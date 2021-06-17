Başkan Yüce: "En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir"
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Başkan Yüce: "En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir"

Başkan Yüce: 'En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimi ile buluşan Başkan Ekrem Yüce, "İnsan bıraktığı iz kadardır.

AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimi ile buluşan Başkan Ekrem Yüce, "İnsan bıraktığı iz kadardır. Bu anlayış her yaptığımız işte en iyiyi düşünmeye, en güzelini ve doğrusunu yapmamıza fırsat sunar. Ülkemizi 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak, başarılarıyla milletimizin gururu olacak genç kardeşlerime inanıyor ve güveniyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Gençlik Kolları yönetim kurulu toplantısına katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan ve yönetimi ile buluşan Başkan Yüce, gençlerin çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, başarı dileklerinde bulundu. İl Gençlik Kolları yönetim üyeleriyle tanışan Başkan Yüce, gençleri kutlu yolculukta yalnız bırakmayacağına dikkat çekti.

AK Parti'nin kadim geleneğini yarınlara taşıyacak kadrolarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Yüce, "Genç yaşta siyasete atıldığınız bu dönemin ideallerinizi hayata geçirmeye başladığınız bir dönem olduğunu ifade etmeliyim. Siyasetin merkezinde aktif bir rol üstleniyorsunuz. Geride bıraktığımız süreçte de AK Parti ile ülkemizin kat ettiği yolu hep birlikte müşahede ettik, ediyoruz. Sizler de gelecekte partimizi 2053 vizyonuna ulaştıracak, ülkemizin ve şehirlerimizin gelişimi için hareket edeceksiniz. Ancak şunu unutmayalım; her gün daha iyiyi düşünelim, daha fazla çalışalım. Hataları örtelim, birbirimize sahip çıkalım. Bu vesileyle inandığı yolda yürümeye devam eden genç kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum" dedi.

İnsanın bıraktığı iz kadar olduğunu söyleyen Başkan Yüce, "İşte bu anlayış bizleri her yaptığımız işte en iyiyi düşünmeye, en güzelini ve doğrusunu gerçekleştirmeye sevk eder. Doğru bildiğiniz, inandığınız değerlerden taviz vermeden ortaya koyduğumuz her mücadelede yardımcımız Allah olacaktır. Ülkemizi 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak, başarılarıyla milletimizin gururu olacak genç kardeşlerime inanıyor ve güveniyorum. Rabbim yolculuğunuzu mübarek eylesin. Çalışmalarınızı kolaylaştırsın" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: 'En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir'
Başkan Yüce: 'En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir'
Başkan Yüce: 'En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Yüce: "En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir" - Haberler
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