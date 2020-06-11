Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son kararnameyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ağırladı.

Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü
11.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:08

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son kararnameyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Ali Oktar, Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yüce, Vali Nayir'e Sakarya'ya kattığı değer ve çalışmaları için teşekkür etti.

Yüce, Vali Nayir ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Göreve başladığımız 2019 Nisan ayından bu yana uyum içerisinde çalıştık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs salgını süresince de birlik ve beraberlikle hareket ettik. Valimiz uhdesinde başlatılan çalışma ile paydaşlarımızla 25 bin ihtiyaç kolisini hemşehrilerimize ulaştırdık. Sakarya'mıza sunduğu hizmetler dolayısıyla Valimiz Ahmet Hamdi Nayir'e şükranlarımı sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Mariah Carey Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:08:11. #1.15#
title