Başkan Yüce'den Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Tunç'a ziyaret
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Başkan Yüce'den Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Tunç'a ziyaret

16.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:52
Başkan Yüce'den Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Tunç'a ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere Ankara'ya giden Başkan Yüce, Tunç tarafından kabulünde, Sakarya'nın tarımsal potansiyelini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bakanlığın destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Başkan Yüce, Bakan Pakdemirli'ye de teşekkürlerini iletti.

Şehrin tarım projelerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Yüce, şunları kaydetti:

"Tarım, şehrimizin en önemli gerçeği. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma hamlelerimizi başlattık. Üreticimize destekler sunan, verimli topraklarımızı nakış nakış işleyen bir çalışma prensibine sahibiz. Hamdolsun kenevir başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünleri şehrimizde üretiyoruz. Şimdi de Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezini Sakarya'mıza kuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla hayata geçirdiğimiz Sera AŞ ve Fidan AŞ ile inşallah şehrimizin tarımsal geleceğine en iyi şekilde katkı sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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