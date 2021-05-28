Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti

Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Kocaelispor'la karşılaşacak Sakaryaspor'da oyuncuları ve teknik heyeti kaldıkları otelde ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Kocaelispor'la karşılaşacak Sakaryaspor'da oyuncuları ve teknik heyeti kaldıkları otelde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, futbolcularla bir araya gelen Yüce'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Futbolculara maç öncesi moral ve motivasyon konuşması yapan Yüce, koca bir şehrin tek yürek halinde şampiyonluk beklediğini ve takıma bu konuda inancının tam olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan Sakarya'ya inşallah kupayla döneceklerini belirten Yüce, "Şampiyonluk yarışında son mücadelemiz için tüm Sakaryalılar gibi ben de heyecanlıyım. Bu mücadele Sakarya'nın her bir ferdi için ayrı bir öneme sahip. Bizler size olan bağlılığımızı ve desteğimizi pandemi nedeniyle statları doldurarak değil maalesef bu sezon gönülden vermek zorunda kaldık. Çocuğuyla kadınıyla genciyle yaşlısıyla tüm şehir yarın oynanacak maçtan gelecek o kupayı bekliyor. Haydi çocuklar bu iş buradan sonra tamamen size emanet. Tribünde yer alamayan yüzlerce, binlerce kişi yüreğiyle ekranları başında sizlerle olacak. Son 90 dakika var gücünüzle mücadele edeceğinizden kimsenin şüphesi yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 09:06:56. #1.15#

title